中國首次有新冠疫苗獲批專利 再進行臨床試驗

中國內地首次有新型肺炎疫苗獲批專利,報道指疫苗通過驗證,證實安全有效,正在展開第三階段臨床試驗。

由中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇團隊與康希諾生物公司合作研發的疫苗,今年3月申請專利,近5個月後申請成功。

根據專利摘要,疫苗以腺病毒為載體,在動物測試階段能夠短時間內誘導免疫反應,可以短期內實現大規模生產。

內地傳媒報道,陳薇1月底率領專家組前赴武漢開始研發疫苗。疫苗3月中成為全國首個獲批正式進入臨床試驗的疫苗,4月完成第一期試驗,全部108名志願者健康良好,同月展開第二期試驗,508名志願者參與,是當時全球唯一進入第二期試驗的疫苗。

團隊上月公布結果,在單次接種疫苗28日後,絕大部分志願者產生抗體和免疫反應,顯示疫苗為人體預防病毒感染提供「多重保護」,目前進入第三階段國際臨床試驗。

全球目前有160多款疫苗處於測試階段,逾20款進入臨床試驗階段。俄羅斯上周更宣布,批准當地研發的疫苗註冊使用。

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示,注意到俄羅斯疫苗研發進展得很快,中俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗,並指當地疫情死亡率較低,部分技術和戰略值得學習。

