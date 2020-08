CDC調查指疫情導致美國一成民眾想過自殺（視頻）

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)表示,新冠疫情對美國人的心理健康同樣造成衝擊,一項調查指出,有四成的人出現焦慮,或使用藥物的情況,甚至有一成的人有想過自殺,而在18到24歲的青年當中,有高達25%的人想過自殺。

Colby Peck是一名生活活躍的青少年,參與Lacrosse的體育運動,演舞台劇,也參與露營的領導項目,但是她的生活卻被疫情所干預,她說一切感到模糊,並混淆在一塊,先是感到焦慮,然後是失眠,又是一輪又一輪的同樣感受。

一項針對全國青少年的調查Harris Poll發現,有六成的受訪者有感覺孤單,但這並不令人感到驚奇,因為他們不睡覺的時間,有4分之3是花在螢幕前學習或是娛樂,55%有感到焦慮,45%有感到超高壓力,43%有感到沮喪。

心理學家表示,青少年會經歷許多生活中的變化,但是不同的是,疫情帶來的是巨大的變化,他們會感到和其他朋友脫節,失去食慾,極端的擔心自己沒有達到完美的目標,而對原本自己喜歡的活動失去興趣。

心理學家建議家長,可以先傾聽孩子的心聲,鼓勵他們重新和朋友聯絡,也鼓勵孩子們走出家門,即使只是到外面散步,提醒他們不是孤單的一個人。

在這裡也提醒大家,全國預防自殺組織的熱線電話是1-800-273-8255。

