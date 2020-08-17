CDC調查指疫情導致美國一成民眾想過自殺（視頻）

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聯邦疾控中心（CDC）表示，新冠疫情對美國人的心理健康同樣造成衝擊，一項調查指出，有四成的人出現焦慮，或使用藥物的情況，甚至有一成的人有想過自殺，而在18到24歲的青年當中，有高達25%的人想過自殺。

Colby Peck是一名生活活躍的青少年，參與Lacrosse的體育運動，演舞台劇，也參與露營的領導項目，但是她的生活卻被疫情所干預，她說一切感到模糊，並混淆在一塊，先是感到焦慮，然後是失眠，又是一輪又一輪的同樣感受。

一項針對全國青少年的調查Harris Poll發現，有六成的受訪者有感覺孤單，但這並不令人感到驚奇，因為他們不睡覺的時間，有4分之3是花在螢幕前學習或是娛樂，55%有感到焦慮，45%有感到超高壓力，43%有感到沮喪。

心理學家表示，青少年會經歷許多生活中的變化，但是不同的是，疫情帶來的是巨大的變化，他們會感到和其他朋友脫節，失去食慾，極端的擔心自己沒有達到完美的目標，而對原本自己喜歡的活動失去興趣。

心理學家建議家長，可以先傾聽孩子的心聲，鼓勵他們重新和朋友聯絡，也鼓勵孩子們走出家門，即使只是到外面散步，提醒他們不是孤單的一個人。

在這裡也提醒大家，全國預防自殺組織的熱線電話是1-800-273-8255。

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