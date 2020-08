【KTSF 郭柟報導】

加州司法委員會周四通過在9月頭中止禁逼遷令,令到很多人擔心將會有大批租客被逼遷。

該委員會在4月時因為新型肺炎疫情通過臨時法例,禁止業主逼遷租客,之後又在6月延長期限。

有租客權益組織預料,如果沒有新的保障法例,將導致幾百萬名租客被逼遷,成為無家可歸者。

為了防止大規模逼遷發生,州眾議員邱信福正提出AB1436法案,希望保障受疫情影響的租客,免受逼遷至明年4月,以及為有需要的業主,提供非聯邦政府房貸的寬容期。

