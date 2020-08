盧卡申科稱不會因外來壓力重新舉行大選

【有線新聞】

白俄羅斯分別有支持和反對政府的民眾集會,總統盧卡申科否認選舉不公,表明不會重新舉行大選。

數以十萬計的反對人士響應號召,在首都明斯克的市中心遊行示威。沿途高叫口號、手持標語、揮舞國旗,要求總統盧卡申科下台。

至於在政府大樓附近廣場,則有支持盧卡申科的集會,內政部指約5萬人參加。當地傳媒報道,盧卡申科用巴士接載民眾出席集會,部分人被要脅出席,否則會被解僱。

盧卡申科亦有出席,他呼籲民眾捍衛國家獨立,抵禦外來壓力。

他說:「立陶宛、拉脫維亞、波蘭與不幸地我們親愛的烏克蘭,以及其領導層要求我們重新大選。如果按照他們要求這樣做,國家將會跌入深淵。」

盧卡申科強調自己不會背叛國家,上周選舉亦沒有被操控,批評反對派煽動街頭暴力。他又聲稱北約的坦克及戰機已在靠近西部邊界,只有15分鐘路程的地方部署,舉行軍事演習,批評是對白俄羅斯的威嚇。

北約否認在該區域加強軍事部署,強調北約的軍事部署不是要威脅任何國家,而是為了防止衝突和維護和平。

俄羅斯總統普京再與盧卡申科通電話,克里姆林宮重申,如果白俄羅斯局勢升級,俄方會根據雙方簽訂的軍事條約提供軍事援助。

