盧卡申科稱不會因外來壓力重新舉行大選

【有線新聞】

白俄羅斯分別有支持和反對政府的民眾集會，總統盧卡申科否認選舉不公，表明不會重新舉行大選。

數以十萬計的反對人士響應號召，在首都明斯克的市中心遊行示威。沿途高叫口號、手持標語、揮舞國旗，要求總統盧卡申科下台。

至於在政府大樓附近廣場，則有支持盧卡申科的集會，內政部指約5萬人參加。當地傳媒報道，盧卡申科用巴士接載民眾出席集會，部分人被要脅出席，否則會被解僱。

盧卡申科亦有出席，他呼籲民眾捍衛國家獨立，抵禦外來壓力。

他說：「立陶宛、拉脫維亞、波蘭與不幸地我們親愛的烏克蘭，以及其領導層要求我們重新大選。如果按照他們要求這樣做，國家將會跌入深淵。」

盧卡申科強調自己不會背叛國家，上周選舉亦沒有被操控，批評反對派煽動街頭暴力。他又聲稱北約的坦克及戰機已在靠近西部邊界，只有15分鐘路程的地方部署，舉行軍事演習，批評是對白俄羅斯的威嚇。

北約否認在該區域加強軍事部署，強調北約的軍事部署不是要威脅任何國家，而是為了防止衝突和維護和平。

俄羅斯總統普京再與盧卡申科通電話，克里姆林宮重申，如果白俄羅斯局勢升級，俄方會根據雙方簽訂的軍事條約提供軍事援助。

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