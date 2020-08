灣區炎熱天氣警告持續至周三 閃電引發多場野火

【KTSF】

灣區近幾日受到熱浪侵襲,周日清晨更加罕有出現行雷閃電,令不少民眾從睡夢中驚醒,加州消防部表示,高溫、閃電加上強勁的陣風,觸發灣區各地多場小型野火。

這一段是北灣Santa Rosa周日清晨出現行雷閃電的情景,不少居民都從睡夢中被驚醒,亦有觀眾從家中清晰拍到行雷閃電的一刻。

加州消防部表示,從周六晚到周日清晨,北加州最少收到39宗山火報告,橫跨Point Reyers至東灣,再到Santa Cruz山區,令到消防員相當繁忙。

局方表示,高溫、強風加上乾燥的天氣,配合8月罕見的閃電,觸發山火的燃燒,暫時沒有收到山火,導致人命傷亡或損毀的報告,由於報告並沒有包括小型的山火,當局相信實際數字將會更高。

國家氣象局向灣區發出紅旗警告,包括火警危險警示,直到周一早上11時,另外炎熱天氣警告亦生效,直至周三晚上9時。

有氣象學家表示,在這幾天的天氣影響下,不排除未來數天都會再行雷閃電。

受到多宗山火的影響,灣區的上空被濃煙籠罩,當局隨即發出空氣質素警示,並指出,如果灣區居民聞到濃煙,應該盡量減少外出,減少接觸到濃煙的機會。

此外,南灣Santa Clara縣、東灣Contra Costa縣和Alameda,以及北灣Marin縣等各地都出現相信是由閃電引發的野火。

