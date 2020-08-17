灣區炎熱天氣警告持續至周三 閃電引發多場野火

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灣區近幾日受到熱浪侵襲，周日清晨更加罕有出現行雷閃電，令不少民眾從睡夢中驚醒，加州消防部表示，高溫、閃電加上強勁的陣風，觸發灣區各地多場小型野火。

這一段是北灣Santa Rosa周日清晨出現行雷閃電的情景，不少居民都從睡夢中被驚醒，亦有觀眾從家中清晰拍到行雷閃電的一刻。

加州消防部表示，從周六晚到周日清晨，北加州最少收到39宗山火報告，橫跨Point Reyers至東灣，再到Santa Cruz山區，令到消防員相當繁忙。

局方表示，高溫、強風加上乾燥的天氣，配合8月罕見的閃電，觸發山火的燃燒，暫時沒有收到山火，導致人命傷亡或損毀的報告，由於報告並沒有包括小型的山火，當局相信實際數字將會更高。

國家氣象局向灣區發出紅旗警告，包括火警危險警示，直到周一早上11時，另外炎熱天氣警告亦生效，直至周三晚上9時。

有氣象學家表示，在這幾天的天氣影響下，不排除未來數天都會再行雷閃電。

受到多宗山火的影響，灣區的上空被濃煙籠罩，當局隨即發出空氣質素警示，並指出，如果灣區居民聞到濃煙，應該盡量減少外出，減少接觸到濃煙的機會。

此外，南灣Santa Clara縣、東灣Contra Costa縣和Alameda，以及北灣Marin縣等各地都出現相信是由閃電引發的野火。

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