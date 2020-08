【KTSF】

加州供電局表示,在酷熱天氣籠罩下,全州有多達330萬個住戶周一有可能失去電力供應。

供電局表示,炎熱天氣導致用電量激增,加州的能源公司可能在下午4時左右實施停電,歷時約兩小時。

