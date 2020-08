影評：俄羅斯科幻驚悚片《Sputnik》比美好萊塢異形電影

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一組太空人完成任務回到地球,卻帶了個外星生物回來。

1983年的前蘇聯,正處於同美國的冷戰高峰,在太空探索方面也同樣是個競爭的領域。航天艙墜落地面後,唯一的生還者Konstantin 無法回憶起探索歷程的經過,但被關押在一個秘密軍事設施中。軍方將領Semiradov 找來科學家Tatiana 幫助他。原本以為是經典的創傷後刺激障礙 PTSD,但後來軍方讓她知道,每當深夜時分,太空人Konstantin 入睡之後,藏在他體內的外太空生物就會出來,在用餐完畢之後回到Konstantin 的體內。Tatiana 的任務就是將這生物和人體分開。將領卻另有打算,希望能夠控制這生物,讓它成為冷戰中的一個致命武器。

雖然這是一部俄羅斯電影,卻不需要懂得俄文來欣賞。外星生物方面造型突出,讓人在某個程度上喜歡它,縱然它有殺人的能力。三位主角在演出方面低聲卻帶有強烈的使命感和一般驚悚片的喊叫成強烈對比。尤其是演科學家的Oksana Akinshina,她冷酷的自信更是令人欽佩。

80年代冷戰期的觀感和節奏成熟體現,這部驚悚片也帶有強有力的人文內容。科學家、太空人和將領三人 關係微妙。太空人認為自己被外星生物選上,是因為要嘗還將孩子送人領養的債。科學家則質疑本身救人的能力。而將領不擇手段的背後也有他的愛國之心。正也是這些人物的刻畫,把電影和一般科幻或驚悚片分隔開來。

《Sputnik》是一部叫人讚嘆的極少數科幻片。滿分五分中得四分半,不容錯過。

電影目前可以透過主要的串流平台,例如Amazon Prime Video、Google Play、Apple TV 、Vudu 等地方租看或購買觀看。

電影網頁:https://www.ifcfilms.com/films/sputnik

Official movie website: https://www.ifcfilms.com/films/sputnik