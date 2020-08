美國婦人報稱收到來歷不明口罩 寄自中國（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國多處都有人陸續接到從中國寄來卻來歷不明的包裹,之前有人收到種子和手環,現在又有人收到N95口罩。

弗吉尼亞州一名女子Phillina Lovewine,在屋子前陽台的地方發現一個寄給她的小包裹,她說雖然收信人是她的名字,但是她並沒有訂購裡面的物品,她說因為有網購一些東西,於是打開包裹,確保不是自己訂的東西。

這包裹裡頭裝的是從上海寄來的N95口罩,Phillina說包裹看來可疑,看了上面的標籤,記得和美國許多人收到的可疑包裹相似,她最先想到和當地的電視台記者聯絡。

Phillina指的就是之前人們收到從中國寄來的種子,美國聯邦貿易委員會(FTC)表示,這是一個稱為Brushing 的詐騙,中國商家取得當事人的名字和地址,然後寄便宜的物件給當事人,以提高商家在網上的名聲。

Phillina表示感到擔憂,因為別人可以從她以前在網上訂東西時提供的資料,取得她的個人資料,但是她想讓大家知道的,是應該確保包裹無害。

FTC表示,要是人們收到這類包裹,就應該更改網上的密碼,或是通知網購商家。

