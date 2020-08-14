美國婦人報稱收到來歷不明口罩 寄自中國（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國多處都有人陸續接到從中國寄來卻來歷不明的包裹，之前有人收到種子和手環，現在又有人收到N95口罩。

弗吉尼亞州一名女子Phillina Lovewine，在屋子前陽台的地方發現一個寄給她的小包裹，她說雖然收信人是她的名字，但是她並沒有訂購裡面的物品，她說因為有網購一些東西，於是打開包裹，確保不是自己訂的東西。

這包裹裡頭裝的是從上海寄來的N95口罩，Phillina說包裹看來可疑，看了上面的標籤，記得和美國許多人收到的可疑包裹相似，她最先想到和當地的電視台記者聯絡。

Phillina指的就是之前人們收到從中國寄來的種子，美國聯邦貿易委員會（FTC）表示，這是一個稱為Brushing 的詐騙，中國商家取得當事人的名字和地址，然後寄便宜的物件給當事人，以提高商家在網上的名聲。

Phillina表示感到擔憂，因為別人可以從她以前在網上訂東西時提供的資料，取得她的個人資料，但是她想讓大家知道的，是應該確保包裹無害。

FTC表示，要是人們收到這類包裹，就應該更改網上的密碼，或是通知網購商家。

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