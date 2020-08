威善高提案改變性罪犯名單標準收死亡恐嚇（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)提出法案,有關改變性罪犯名單的標準,不過因此近日遭到抨擊,甚至收到死亡恐嚇,威善高周四開記者會解釋法案,以下的內容可能不適宜兒童,敬請留意。

威善高表示,根據現時的法例,如果一名14至17歲未成年人士,同年紀不多過十年的成年人自願發生陰道性交,法官可以酌情考慮是否將涉事成年人列入性罪犯名單,但是如果涉及其他方式的性行為,法官必須馬上將涉案的成年人被列入性罪犯名單。

威善高說:「現時法例並不合理,不公平地打擊同志,因為他們相對較少機會會進行陰道性交,提出口交比陰道性交惡劣的講法也不合理。」

他提出的SB145法案指出,不論是任何方式,自願發生的性行為,都應該一視同仁對待,交由法官審議是否將涉案的成年人列入性罪犯名單。

但是威善高表示,他因為提出這個法案,最近在網上遭到抨擊,甚至收到死亡恐嚇,被人批評他是包庇性侵兒童的罪犯。

威善高周四就解釋,SB145法案不會改變任何性罪行的刑罰。

威善高說:「我們見到有人指我們試圖『非刑事化』未成年人士的性行為,但這說法是錯的,這個法案不會改變刑罰,例如是刑期、監守行為等,它涉及的是決定是否必須強制把涉案者列為性罪犯,法官是否有權決定將涉案者列為性罪犯。」

威善高在上年提出了這個法案,目前仍有待州眾議會審議。

