【有線新聞】

世衛稱,目前沒有證據顯示食物或食物鏈傳播新型冠狀病毒。

世衛官員指,大家不應懼怕食物或包裝,還有加工及外賣,又引用中國的檢測指,數十萬個急凍食物樣本中,只有非常少的數目是陽性。

又指凍肉煮熟後便可殺死病毒,目前沒有透過進食感染病毒的病例。又指民眾已因疫情受驚,強調可免受恐懼下過日常生活是重要的事。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。