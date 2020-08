【KTSF】

全國整體零售銷售7月份上升1.2%,升幅雖然比預期少,但民眾仍然願意消費,目前的消費開支復甦依然強勁,已經回復到疫情之前水平。

有分析指出,7月份的零售銷售反彈復甦,部份原因是多得聯邦發放每週600元的失業紓困金,但這600元在7月底就停止,如果國會就新一輪的疫情紓困法案談判破裂,未能延續發放聯邦這600元給失業人士,可能會損害未來幾個月的零售業復甦,尤其是有些行業,包括餐飲業最受衝擊。

全國實體零售店,尤其是售賣成衣的零售商的營銷額,按年仍然大跌超過四成。

