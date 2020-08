網的公司上訴司機列為僱員裁決 法官否決暫緩執行

【KTSF 江良慧報導】

舊金山高等法院一名法官,日前裁定網的公司要把司機界定為僱員,而非獨立承包商,網的公司Uber和Lyft向法官申請上訴期間暫緩執行裁決,不過法官已經拒絕。

法官在星期一裁定,Uber和Lyft要把司機界定為僱員,讓他們可以享有最低工資、有薪病假、家事假、失業保險和工傷保險賠償等,法官同時頒布臨時禁制令,不會在8月20日前生效。

法官周四在庭上表示,看不到任何理由要把8月20日的期限再延期,雖然Uber和Lyft都威脅說,若被逼要把司機界定為僱員,他們就會離開加州,但他們的發言人周四則表示,他們會繼續向法庭尋求其他方法,寬免他們執行命令,也會在週末前再次提出上訴。

Uber和Lyft都表示,大部分司機都寧願以獨立承包商身份工作,因為更有彈性和可以自選工作時間,但工會和民選議員就指,這樣會剝奪他們傳統的福利,像是醫療保險和工傷賠償等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。