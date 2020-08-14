網的公司上訴司機列為僱員裁決 法官否決暫緩執行

【KTSF 江良慧報導】

舊金山高等法院一名法官，日前裁定網的公司要把司機界定為僱員，而非獨立承包商，網的公司Uber和Lyft向法官申請上訴期間暫緩執行裁決，不過法官已經拒絕。

法官在星期一裁定，Uber和Lyft要把司機界定為僱員，讓他們可以享有最低工資、有薪病假、家事假、失業保險和工傷保險賠償等，法官同時頒布臨時禁制令，不會在8月20日前生效。

法官周四在庭上表示，看不到任何理由要把8月20日的期限再延期，雖然Uber和Lyft都威脅說，若被逼要把司機界定為僱員，他們就會離開加州，但他們的發言人周四則表示，他們會繼續向法庭尋求其他方法，寬免他們執行命令，也會在週末前再次提出上訴。

Uber和Lyft都表示，大部分司機都寧願以獨立承包商身份工作，因為更有彈性和可以自選工作時間，但工會和民選議員就指，這樣會剝奪他們傳統的福利，像是醫療保險和工傷賠償等。

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