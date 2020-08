特朗普揚言要結束工資稅 經濟學家不贊成

【KTSF】

特朗普總統最近大力推動削減工資稅,並提出永久取消這項用以支援社會安全福利的稅收。

他周三向媒體至少4次表示,他將結束工資稅,他說工資稅將在「新年開始」後取消,而延後收取工資稅,只適用於本年最後幾個月。

特朗普說,他計劃削減的工資稅,規模將比大家討論的龐大,一個典型的家庭,會得到5,000美元或更多,他認為經濟強力增長,能透過一般基金來支付社會安全福利的成本。

但經濟學家一般都認為,這個事情不會實現,勉強推行短期對疫情下的經濟,不會有很大的幫助,長期更可能損害美國的社會安全制度。

白宮發言人周四晚解釋,特朗普的意思是讓他想赦免了他已本來已下令延後繳交的工資稅,僱主方面希望政府讓公司決定是否讓員工延後繳交工資稅,這項稅務為12.4%,由僱主與員工各付一半,去年達到一萬億美元,以支付社會安全福利。

