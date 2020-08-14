特朗普揚言要結束工資稅 經濟學家不贊成

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特朗普總統最近大力推動削減工資稅，並提出永久取消這項用以支援社會安全福利的稅收。

他周三向媒體至少4次表示，他將結束工資稅，他說工資稅將在「新年開始」後取消，而延後收取工資稅，只適用於本年最後幾個月。

特朗普說，他計劃削減的工資稅，規模將比大家討論的龐大，一個典型的家庭，會得到5,000美元或更多，他認為經濟強力增長，能透過一般基金來支付社會安全福利的成本。

但經濟學家一般都認為，這個事情不會實現，勉強推行短期對疫情下的經濟，不會有很大的幫助，長期更可能損害美國的社會安全制度。

白宮發言人周四晚解釋，特朗普的意思是讓他想赦免了他已本來已下令延後繳交的工資稅，僱主方面希望政府讓公司決定是否讓員工延後繳交工資稅，這項稅務為12.4%，由僱主與員工各付一半，去年達到一萬億美元，以支付社會安全福利。

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