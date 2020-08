特朗普反對向郵政署撥款 不想擴大郵寄選票

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統明確表明,反對撥款給郵政署,擴大郵寄選票行動。

特朗普坦然,反對國會撥款給美國郵政,是不想擴大郵寄選票的規模,他認為郵寄選票容易令人作弊。

特朗普說:「現時,如果我們談不攏,意味著他們得不到錢,就無法實行全面郵遞投票。」

特朗普接受全國電視訪問時明確指出,對於與國會民主黨人就新一輪疫情紓困法案的談判破裂,其中一個原因就是,民主黨人要求更多撥款給美國郵政,特朗普擔心,如果美國郵政有更多撥款,就會擴大郵遞投票的規模。

特朗普說:「他們希望撥250億元給郵政署,他們需要這些錢,令郵政署處理以百萬計選票,但如果沒有這兩項,就沒有全面郵遞投票,因為他們沒裝備去推行。」

這等於同民主黨人直接衝突,因為民主黨人揚言,如果不撥款給郵政署,他們將不會接受新的紓困法案。

普洛西說:「總統害怕美國人民已有一段時間,他知道立法去做,他很難會贏,所以他橫加阻撓。」

民主黨籍總統參選人拜登的競選陣營就指,特朗普的言論等於對民主的攻擊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。