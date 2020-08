【KTSF】

特朗普總統過去多年來,一直高調質疑前總統奧巴馬是否在美國出生,質疑他其實沒資格擔任總統,而在周四,他又重施故技,這一次的主角是民主黨總統參選人拜登的競選拍檔,加州參議員賀錦麗。

特朗普說:「你可否肯定說,賀錦麗是否有資格達到競選副總統的法定要求?我只是聽說,我今天聽說,她不符合要求,順便說說,寫這文章的律師非常高資格,很有天賦,我不知道是否正確,我會假設民主黨人有檢查才選她競逐副總統,但這很嚴重。」

一名保守派律師日前發表文章,說美國憲法並不賦予出生公民權,質疑父母都是移民的Harris沒有資格選副總統.

但事實上,Harris是在東灣奧克蘭(屋崙)出生,符合憲法選總統,或者副總統的要求,而她父母是分別來自牙買加和印度的移民,並不改變她出生就是公民的身份。

