【有線新聞】

對於對手拜登及副手賀錦麗主張美國全國強制公眾地方戴口罩3個月,總統特朗普批評是玩弄政治。

特朗普說:「美國人應享他們的自由。我很信任他們和州長們,我信任美國人和州長們做正確的事、作出精明的決定。拜登卻不然。拜登的方式很落後,不符科學,失敗主義的,那樣做會對我國很壞。他在外圍一旁玩弄政治同時,他一竅不通。」

