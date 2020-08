舊金山11月市參事選舉華裔候選人不多（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年11月的選舉,所有單數的選區都有市參事選舉,今年參選的華裔不算多,當中以第一區列治文區、第7區及第11區的選情最為激烈。

6個市參事席位一共有26人參選,華裔佔了3人,包括是第一區列治文區,來自香港的移民陳詩敏,她由社區組織員做起,曾經擔任時任舊金山地檢官賀錦麗及市參事佩斯金等人的助理,公職經驗豐富。

陳詩敏精通廣東話及普通話,率先獲得前市參事鄧式美、現任市參事李麗嫦及馬兆明的支持。

第一區另一名華裔候選人,是第三次參選的華裔選民教育委員會行政主任李志威,他在舊金山土生土長,亦是小商業老闆,現在在舊金山州立大學任教政治學。

列治文區的選戰一共有7人競逐,亞裔候選人包括與市長布里德關係密切、二度參選、菲律賓裔溫和派的邁珍(Marjan Philhour),還有來自秘魯的日本裔鑫方震(Veronica Shinzato)。

代表華埠及北岸區的市參事佩斯金尋求連任,今次是他第5次參選市參事,競爭對手包括非牟利機構負責人李爾德,以及中美華裔混血、任職高科技公司的梅天恩。

第七區包括West Portal,部分日落區、Ocean及Twin Peaks等,現任市參事余鼎昂兩任的任期屆滿,一共有7人競逐,包括越南裔的公辯律師阮大陸,以及前教育委員、日裔的江美利,不過余鼎昂背書支持的是前規劃委員梅義加。

另外,包括部分Mission區及Ingleside區的第11區,現任市參事安世輝尋求連任,不過遇上前一任市參事John Avalos的挑戰。

兩名華裔的市參事李麗嫦及余鼎昂將於明年卸任,如果沒有華裔當選,市參議會裏的華裔只剩下日落區市參事馬兆明。

此外,教育委員林謙悅將會尋求連任,一共有十人參選,選民要選出四席,而兩名市參事的立法助理,華裔的王兆倫及鄒智涵,將會競逐市立大學校董的職位,一共有12人參選,同樣是選出四席。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。