Santa Clara縣安裝免接觸按鈕方便民眾過馬路

【KTSF 古琳嘉報導】

為了避免接觸，聖塔克拉拉縣（Santa Clara）將在多個路口安裝免接觸按鈕，方便行人過馬路。

想過馬路，只要揮揮手，就可以安心地等候信號變燈。

聖塔克拉拉縣South Bascom Avenue和Renova Drive的這個路口，周四安裝了這種免接觸按鈕，接下來還會有更多路口會安裝。

聖塔克拉拉縣議員Mike Wasserman說：「現在想要過馬路的行人，無須擔心需要肢體碰觸，過馬路按鈕或交通訊號，也不需發揮創造力，不接觸又要能按按鈕。」

聖縣馬路和機場部門主任Harry Freitas說：「這是本縣安裝的第一個按鈕，我們接下來還會繼續在全縣安裝其他25個，這只是第一步，最終我們全縣的交通信號，都會是免接觸的。」

官員指出，疫情期間不管是按電梯，或是按交通燈，很多民眾都會擔心可能接觸到病毒，有了這個先進的技術，也能加強防疫。

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