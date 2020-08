Santa Clara縣安裝免接觸按鈕方便民眾過馬路

【KTSF 古琳嘉報導】

為了避免接觸,聖塔克拉拉縣(Santa Clara)將在多個路口安裝免接觸按鈕,方便行人過馬路。

想過馬路,只要揮揮手,就可以安心地等候信號變燈。

聖塔克拉拉縣South Bascom Avenue和Renova Drive的這個路口,周四安裝了這種免接觸按鈕,接下來還會有更多路口會安裝。

聖塔克拉拉縣議員Mike Wasserman說:「現在想要過馬路的行人,無須擔心需要肢體碰觸,過馬路按鈕或交通訊號,也不需發揮創造力,不接觸又要能按按鈕。」

聖縣馬路和機場部門主任Harry Freitas說:「這是本縣安裝的第一個按鈕,我們接下來還會繼續在全縣安裝其他25個,這只是第一步,最終我們全縣的交通信號,都會是免接觸的。」

官員指出,疫情期間不管是按電梯,或是按交通燈,很多民眾都會擔心可能接觸到病毒,有了這個先進的技術,也能加強防疫。

