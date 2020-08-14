紅木城亞裔殺人嫌犯5月曾被捕 獲釋後犯下兇案（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島紅木城周二發生的民宅兇殺案，檢方已將案件列為謀殺案件，更多的案情周四曝光，有受害人指稱，涉嫌刺人行兇的嫌犯，Waley Cheong為跟蹤者，檢方證實他曾在5月被捕，不料獲釋後犯下殺人罪行。

案件發生在紅木城Sequoia Avenue 500號街區的一處民宅內,包括嫌犯在內兩人死亡,警方已公布嫌犯為23歲舊金山亞裔居民Cheong,聖馬刁縣法醫官辦公室向本台證實，受害死者為53歲的婦女Katayoun Fomanimaskam。

案發在周二清晨5點多，根據警方報告，Cheong與案發住宅的一名受害人熟識，當地報章The Daily Post報導指，認識嫌犯的受害人，是20歲女子Saba Jalalian，另兩名受害人是女子的父親和母親。

聖馬刁縣地檢官Steve Wagstaffe向本台證實，Waley Cheong帶著刀子到受害人住處，並從沒有上鎖的車庫進入，當時女子的母親在車庫內，Cheong用刀子將女子母親刺死，女子父親在房子裡看到嫌犯後，與嫌犯對抗，女子則到廚房拿了一把刀，刺向嫌犯以保護她的父親，嫌犯受傷後倉皇逃出屋外，最終死亡。

由於案件涉及謀殺，儘管嫌犯已經死亡，警方仍將案件送交聖馬刁縣地檢處審閱。

地檢官Wagstaffe透露，他初步認為女子用刀刺嫌犯是為了保護父親，屬於正當的自我防衛。

Wagstaffe證實，嫌犯在5月8日因為曾跟縱以及對該年輕女子做出重罪威脅被捕，隨後獲釋，由於首次開庭日期定在8月24日，檢方尚未對Cheong提出起訴，不料他竟在11日便前往女子家中行兇。

The Daily Post原本引述檢方的說法，稱Cheong是20歲女子的前男友，不過該女子致電給Daily Post，稱自己名叫Saba Jalalian，認識Cheong，但Cheong並非她前男友，而是跟蹤者，警方呼籲知情者提供線索，電話：(650) 363-4192。

聖馬刁縣縣警局表示，案中的20歲女子已經出院，並無大礙，她的父親則仍在醫院接受救治，情況穩定。

警方並向本台證實，Cheong除了5月被捕之外，並沒有其他犯罪紀錄。

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