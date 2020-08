紅木城亞裔殺人嫌犯5月曾被捕 獲釋後犯下兇案（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島紅木城周二發生的民宅兇殺案,檢方已將案件列為謀殺案件,更多的案情周四曝光,有受害人指稱,涉嫌刺人行兇的嫌犯,Waley Cheong為跟蹤者,檢方證實他曾在5月被捕,不料獲釋後犯下殺人罪行。

案件發生在紅木城Sequoia Avenue 500號街區的一處民宅內,包括嫌犯在內兩人死亡,警方已公布嫌犯為23歲舊金山亞裔居民Cheong,聖馬刁縣法醫官辦公室向本台證實,受害死者為53歲的婦女Katayoun Fomanimaskam。

案發在周二清晨5點多,根據警方報告,Cheong與案發住宅的一名受害人熟識,當地報章The Daily Post報導指,認識嫌犯的受害人,是20歲女子Saba Jalalian,另兩名受害人是女子的父親和母親。

聖馬刁縣地檢官Steve Wagstaffe向本台證實,Waley Cheong帶著刀子到受害人住處,並從沒有上鎖的車庫進入,當時女子的母親在車庫內,Cheong用刀子將女子母親刺死,女子父親在房子裡看到嫌犯後,與嫌犯對抗,女子則到廚房拿了一把刀,刺向嫌犯以保護她的父親,嫌犯受傷後倉皇逃出屋外,最終死亡。

由於案件涉及謀殺,儘管嫌犯已經死亡,警方仍將案件送交聖馬刁縣地檢處審閱。

地檢官Wagstaffe透露,他初步認為女子用刀刺嫌犯是為了保護父親,屬於正當的自我防衛。

Wagstaffe證實,嫌犯在5月8日因為曾跟縱以及對該年輕女子做出重罪威脅被捕,隨後獲釋,由於首次開庭日期定在8月24日,檢方尚未對Cheong提出起訴,不料他竟在11日便前往女子家中行兇。

The Daily Post原本引述檢方的說法,稱Cheong是20歲女子的前男友,不過該女子致電給Daily Post,稱自己名叫Saba Jalalian,認識Cheong,但Cheong並非她前男友,而是跟蹤者,警方呼籲知情者提供線索,電話:(650) 363-4192。

聖馬刁縣縣警局表示,案中的20歲女子已經出院,並無大礙,她的父親則仍在醫院接受救治,情況穩定。

警方並向本台證實,Cheong除了5月被捕之外,並沒有其他犯罪紀錄。

