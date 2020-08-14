聖荷西女教師涉向幼童咳嗽 被控襲擊仍未落網（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西一名女教師，兩個月前涉嫌蓄意向一個一歲幼童咳嗽，被控襲擊輕罪，正被警方追捕。

根據聖荷西「The Mercury news」報導指，疑犯是65歲女人Nancy Nordland，但是警方暫時未找到她的下落。

該報記者嘗試聯絡Nordland，但找不到她，不過她的丈夫Todd Nordland就回應，聲稱妻子並無向幼童咳嗽，又指他妻子因為這件事收到死亡恐嚇，指責該報記者是在發放「假新聞」。

事發在6月12日聖荷西Cottle街的Yogurtland店，過程被店內的閉路電視拍攝下來，警方表示，Nordland因為在排隊等候期間，不滿幼童的母親沒有保持社交距離，於是向著幼童咳嗽以作報復。

聖荷西的Oak Grove校區事後兩星期發聲明稱，Nordland已無上班。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。