聖荷西女教師涉向幼童咳嗽 被控襲擊仍未落網（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西一名女教師,兩個月前涉嫌蓄意向一個一歲幼童咳嗽,被控襲擊輕罪,正被警方追捕。

根據聖荷西「The Mercury news」報導指,疑犯是65歲女人Nancy Nordland,但是警方暫時未找到她的下落。

該報記者嘗試聯絡Nordland,但找不到她,不過她的丈夫Todd Nordland就回應,聲稱妻子並無向幼童咳嗽,又指他妻子因為這件事收到死亡恐嚇,指責該報記者是在發放「假新聞」。

事發在6月12日聖荷西Cottle街的Yogurtland店,過程被店內的閉路電視拍攝下來,警方表示,Nordland因為在排隊等候期間,不滿幼童的母親沒有保持社交距離,於是向著幼童咳嗽以作報復。

聖荷西的Oak Grove校區事後兩星期發聲明稱,Nordland已無上班。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。