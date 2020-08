【KTSF 古琳嘉報導】

為了幫助市內的商業生存下去,Palo Alto市長建議允許商家向消費者收取新冠病毒附加費。

南灣Palo Alto市長Adrian Fine周一向市議會提案,建議對市內的商業銷售徵收新冠病毒附加費,也就是消費者購買商品或消費,除了支付銷售稅,還要支付另一筆附加費。

附加費的稅率仍待討論,可能是5%或10%,附加費希望幫助商家補貼在清潔衛生上的開銷,或是日益增高的勞工成本。

對此不少商家表示歡迎,也有商家擔心此舉會讓消費者不高興,提案需交由市議會討論。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。