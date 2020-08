【KTSF 郭柟報導】

舊金山Muni輕鐵路線將會在8月尾恢復運作,並作出線路改動,J、K和L線將會改為只提供路面行駛。

由8月22日開始,即是下星期六,L Taraval和K Ingleside線將會合併,成為LK紫色線,只提供路面行駛線路。

新線路由舊金山動物園站,沿途經市立大學站駛向Balboa Park總站,想搭車過隧道去市中心車站的話,就要在West Portal站轉車。

另外,橙色的J Church線都會改為只提供路面行駛線路,由Balboa Park站駛向Church位於Market街的總站,民眾可以在該總站轉車去市中心。

交通局表示,改動的目的是減少延誤問題,增加社交距離等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。