美國斡旋下以色列與阿聯酋建交 巴勒斯坦不滿

在美國斡旋下,以色列與阿聯酋建交,引來巴勒斯坦人的強烈不滿。

特拉維夫的市政廳在週四晚上,亮起阿聯酋的國旗圖像,慶祝兩國建立全面外交關係,以色列總理納坦也胡聲稱,這是以色列與阿拉伯世界展開一個新的和平時代,以色列與阿聯酋除了互設大使館,開通直航班機之外,還會有許多的雙邊協議,這標誌著以色列與阿拉伯世界的第三個建交。

前兩次分別是在1979年與埃及,以及在1994年與約旦的建交,納坦也胡特別感謝特朗普總統從中斡旋。

納坦也胡說:「特朗普總統的中東計劃,為今天歷史性的和平宣佈提供了基礎,以色列和阿聯酋是世界上最發達的兩個國家,我們將共同改變該地區,並為我們人民創造更美好的未來,這是一個和平的未來,安全的未來,繁榮的未來。」

納坦也胡透露,在建交協議下,以色列將暫停吞併約旦河西岸,而未來如何落實吞併計劃,以色列將會同美國協調。

他說沒有美國的支持,以色列就算宣稱對猶太與撒瑪利亞地區有主權也沒用,甚至會傷害到以色列的屯墾區,但與此同時,納坦也胡強調,他將致力捍衛以色列的主權,對此,在約旦河西岸的撒瑪利亞地區議會主席提出警告。

撒瑪利亞地區議會主席Yossi Dagan說:「納坦也胡若出賣主權,以從一國換取一張紙,該國從未威脅過以色列,也遠離以色列,那就是一種欺詐,這不是世紀交易,這是世紀欺詐。」

現時在約旦河西岸掌權的巴勒斯坦解放組織則指責,阿聯酋在他們背後捅刀。

巴解組織行委成員Wasel Abu Yusuf說:「今天令巴勒斯坦人傷心,阿聯酋宣布與佔領者建交,就是在巴勒斯坦人的抗爭背後捅刀,阿拉伯應有統合立場,反對與佔領者有正常關係,並強制抵制佔領者,要審判其日益增多的罪行。」

在加沙地帶掌權的哈馬斯也抨擊這項建交,但阿聯酋認為,與以色列建交令中東和平程序有突破,就是凍結以色列,對巴勒斯坦人的土地吞併,也讓巴勒斯坦獨立建國方案所面對的危險得到中和。

在此之前,以色列在約旦河西岸擴張猶太屯墾區,導致以巴直接和談中斷,涉及巴勒斯坦建國的「兩國方案」也陷於僵局,而巴勒斯坦人與以軍的衝突也明顯增加。

特朗普總統相信,未來會有更多阿拉伯國家會跟隨阿聯酋與以色列和平共存,特朗普建議,以色列吞併約旦河西岸部分地區,但同時也給予巴勒斯坦人在其他地區有限度自治。

