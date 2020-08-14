從美國回港旅客登機前72小時內需持陰性檢測報告（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

香港新冠肺炎疫情最近出現反覆，政府也相應出台更嚴格的入境檢疫措施，包括登機前72小時內，須取得新冠病毒檢測陰性報告。

香港政府為控制新冠病毒疫情，自7月29日起，凡是從美國前往香港的旅客，將實施新的入境旅客限制。

見聞旅遊老闆邵旗謙（Ed Siu）說：「首先你要有香港身分證，而且現在仍有效的身分證，第二就是你要有檢測的報告，是呈陰性的，核酸報告是呈陰性，而且這個檢測報告的化驗所，一定有當地政府，不是聯邦政府，不是州政府，是當地的政府承認這個化驗室，有政府核准的一個證明。」

而第三個要求就是在有新冠病毒陰性檢測結果後，須立即預定最少14日香港政府指定的酒店房間，少一樣都不准登機，航空公司會在乘客登機時，查驗所有證件和資料，否則違規的航空公司，也可能面臨高額罰款。

邵旗謙說：「消息如果不清晰的時候，會令好多人去到機場走不了，因為上個星期據我所知，上個星期五晚，只有4個人可以上飛機，整架飛機只有4個人，打回頭的有10幾人。」

邵旗謙說，持外國或中國護照，但沒有香港身分證的人，目前都不能入境香港，除非屬於政府豁免範圍，而且機票退票程序也比以往慢很多，所以買了回香港機票的旅客，要提前預約出發前72小時內的檢測時間，以免因檢測延誤而無法登機。

邵旗謙說：「譬如你早上10點做檢測，到後日10點之前你要上飛機，所以這是非常重要的，遲一分鐘都不行，這是他們的要求。」

在灣區，符合香港政府認可的地方臨床檢測機構CLIA屬下的醫院或實驗室，包括舊金山東華醫院，可以為真正有需要的旅客提供快速核酸檢測。

東華醫院營運主任高子娜（Gina Yam）說：「這個服務不是為幫大家旅行，儘量幫一些護照過期，或者趕著要回家的人，我們就可以幫一幫他們，一定要打電話跟我們預約，因為我們每一日都有限量的額度，我們通常就會讓這些旅客一早就來到東華醫院，然後我們收到那個採集樣本之後，我們會當日在化驗室進行分析，在5點之前我們就會提供一個陰性的報告，如果是陰性的話，但如果是陽性的話，我們也會有醫生立即幫他們跟進個案的。」

東華醫院表示，旅客的新冠病毒檢測屬於特殊服務，因此是額外收費，灣區的史丹佛醫院也有提供類似服務，各醫院或實驗室的收費也不同，價格由200多甚至到600元不等。

東華醫院預約核酸檢測電話是(628) 228-2828。

有關香港入境限制和最新規定，民眾可以上國泰航空官方網站查詢詳情。

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