從美國回港旅客登機前72小時內需持陰性檢測報告（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

香港新冠肺炎疫情最近出現反覆,政府也相應出台更嚴格的入境檢疫措施,包括登機前72小時內,須取得新冠病毒檢測陰性報告。

香港政府為控制新冠病毒疫情,自7月29日起,凡是從美國前往香港的旅客,將實施新的入境旅客限制。

見聞旅遊老闆邵旗謙(Ed Siu)說:「首先你要有香港身分證,而且現在仍有效的身分證,第二就是你要有檢測的報告,是呈陰性的,核酸報告是呈陰性,而且這個檢測報告的化驗所,一定有當地政府,不是聯邦政府,不是州政府,是當地的政府承認這個化驗室,有政府核准的一個證明。」

而第三個要求就是在有新冠病毒陰性檢測結果後,須立即預定最少14日香港政府指定的酒店房間,少一樣都不准登機,航空公司會在乘客登機時,查驗所有證件和資料,否則違規的航空公司,也可能面臨高額罰款。

邵旗謙說:「消息如果不清晰的時候,會令好多人去到機場走不了,因為上個星期據我所知,上個星期五晚,只有4個人可以上飛機,整架飛機只有4個人,打回頭的有10幾人。」

邵旗謙說,持外國或中國護照,但沒有香港身分證的人,目前都不能入境香港,除非屬於政府豁免範圍,而且機票退票程序也比以往慢很多,所以買了回香港機票的旅客,要提前預約出發前72小時內的檢測時間,以免因檢測延誤而無法登機。

邵旗謙說:「譬如你早上10點做檢測,到後日10點之前你要上飛機,所以這是非常重要的,遲一分鐘都不行,這是他們的要求。」

在灣區,符合香港政府認可的地方臨床檢測機構CLIA屬下的醫院或實驗室,包括舊金山東華醫院,可以為真正有需要的旅客提供快速核酸檢測。

東華醫院營運主任高子娜(Gina Yam)說:「這個服務不是為幫大家旅行,儘量幫一些護照過期,或者趕著要回家的人,我們就可以幫一幫他們,一定要打電話跟我們預約,因為我們每一日都有限量的額度,我們通常就會讓這些旅客一早就來到東華醫院,然後我們收到那個採集樣本之後,我們會當日在化驗室進行分析,在5點之前我們就會提供一個陰性的報告,如果是陰性的話,但如果是陽性的話,我們也會有醫生立即幫他們跟進個案的。」

東華醫院表示,旅客的新冠病毒檢測屬於特殊服務,因此是額外收費,灣區的史丹佛醫院也有提供類似服務,各醫院或實驗室的收費也不同,價格由200多甚至到600元不等。

東華醫院預約核酸檢測電話是(628) 228-2828。

有關香港入境限制和最新規定,民眾可以上國泰航空官方網站查詢詳情。

