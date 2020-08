【KTSF】

灣區周五熱浪來襲,加州供電局發出節約用電警示,適用全加州,呼籲民眾在下午3時至晚上10時節約用電。

國家氣象局表示,一股高壓脊周五從西南方移向加州,灣區大部分地區與Monterey Bay地區周五及周六預料異常炎熱,至周日氣溫會稍降,下周初預料會回復正常。

在炎熱天氣下,家家戶戶預料會開動冷氣機降溫,用電量將會比平日高,加州供電局呼籲民眾盡量節約用電,尤其在下午至傍晚時段的用電高鋒。

當局稱,冷氣機應調較至華氏78度或以上,關掉無須使用的電燈,同時避免在下午3時至晚上10時期間使用大型家電。

