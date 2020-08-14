北卡男童踏單車無故被槍殺 警拘鄰居疑犯

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北卡羅萊納州一名5歲男童上周日在屋外前園踏單車時，被鄰居近距離開槍擊中頭部死亡，涉嫌開槍的25歲非洲裔青年已被捕。

遇害男童名叫Cannon Hinnant，其父親Austin Hinnant接受當地報章訪問時稱，Cannon當時與姐妹在外玩耍，突然傳來槍聲，他衝出屋外看到兒子伏在地上，他抱起兒子時，發現兒子頭部中槍。

涉嫌開槍的男子是鄰居，名叫Darius Nathaniel Sessoms，他已被起訴一級謀殺罪。

男童父親稱，他與Sessoms關係良好，在案發前一晚，他在烤雞，看到Sessoms坐在車中，好像有很多心事，他問Sessoms是否想一起吃，二人還一起喝了一罐啤酒，完全沒想到翌日會發生這樣的事。

男童父親強調，他不知道Sessoms動機為何，但肯定案件與種族無關。

Sessoms的父母則稱，他估計兒子是因為吸毒後出現幻覺而犯案。

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