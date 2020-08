北卡男童踏單車無故被槍殺 警拘鄰居疑犯

【KTSF】

北卡羅萊納州一名5歲男童上周日在屋外前園踏單車時,被鄰居近距離開槍擊中頭部死亡,涉嫌開槍的25歲非洲裔青年已被捕。

遇害男童名叫Cannon Hinnant,其父親Austin Hinnant接受當地報章訪問時稱,Cannon當時與姐妹在外玩耍,突然傳來槍聲,他衝出屋外看到兒子伏在地上,他抱起兒子時,發現兒子頭部中槍。

涉嫌開槍的男子是鄰居,名叫Darius Nathaniel Sessoms,他已被起訴一級謀殺罪。

男童父親稱,他與Sessoms關係良好,在案發前一晚,他在烤雞,看到Sessoms坐在車中,好像有很多心事,他問Sessoms是否想一起吃,二人還一起喝了一罐啤酒,完全沒想到翌日會發生這樣的事。

男童父親強調,他不知道Sessoms動機為何,但肯定案件與種族無關。

Sessoms的父母則稱,他估計兒子是因為吸毒後出現幻覺而犯案。

