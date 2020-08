問責辦公室指國安部署理正副部長任命不合法

【KTSF 江良慧報導】

聯邦機構政府問責辦公室(GAO)周五發表新報告,指國土安全部目前兩名署理部長和署理副部長,都是沒有經過參議院確認這個合法的程序,所以他們兩人的任命都不合法,敦促兩人應該立即辭職。

GAO的報告指,原來的國土安全部長正式獲參議院確認的Kirstjen Nielsen辭職後,職位由Kevin McAleenan接替,但GAO表示,McAleenan並非國土安全部原來繼承順序指定的繼任人,所以他的任命不合法。

之後再由他任命Chad Wolf出任國土安全部署理部長,Chad Wolf和Ken Cuccinelli負責副部長任務,也不應該獲得承認,由於特朗普政府高層人事變動太頻繁,特朗普政府很多時候都要依賴臨時任命,以便可以迅速找到繼任人。

GAO的報告沒有法定權力,不過GAO表示,已經把報告轉交國土安全部的監察長,司法部有律師也表示會研究有關報告再作決定。

