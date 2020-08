【KTSF】

東灣Concord市政府宣布,將對市內受疫情影響的小商業提供5,000元援助金。

Concord市政府宣布一項小商業援助金計畫,透過聯邦紓困CARES Act撥款,向市內130家受疫情影響的小商業,提供每家1,500元的援助金,有條件限制。

首先必須是今年元旦之前就獲市府核發營業執照的店家,在今年3月1日時雇用不超過25名員工,在該市有實體店面,目前仍有在營業或打算要重開。

營收方面也有規定,要證明今年第二季的收入比今年第一季的收入減少25%。

這項計畫將在下周一早上8點開始在網站接受申請,並在8月21日傍晚5點截止。

詳情以及申請網址,可以上Concord市商業發展官網,網址:concordfirst.com

