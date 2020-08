【KTSF】

位於東灣列治文市的Chevron煉油廠周五下午冒出火光和黑煙,Chevron已向附近社區發出一級警告。

Chevron在Facebook發文稱,警告是屬於最低級,事故與其中一個處理單位出現問題有關。

Chevron稱,煉油廠需要釋放火光減壓,暫時未知何時結束。

民眾可以上網到www.richmondairmonitoring.org查看空氣質素。

