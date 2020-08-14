紐森指加州疫情下將花費53億資助遠距教學

【KTSF 古琳嘉報導】

公立學校已經陸續開學，加州州長紐森周五表示，有九成以上學生新學年採取遠距上課，除了聯邦撥款，州府額外確保了53億元用在公共教育，還要讓所有學生取得相應工具參與遠距學習。

紐森周五的疫情記者會，焦點在於如何幫助各校區做好開學準備，包括因應遠距教學所需的技術和財務支持。

紐森說：「我們估計超過九成學生，你也可以說接近95%，或97%的學生，可能在這個新學年都要遠距學習，這也是我們在做準備的，也是我們不成比例專注的事。」

州長透露，加州從聯邦CARES法案取得的紓困撥款，已經有很大部分提供給學校，州府另外又挪出53億元，在疫情期間支持教育。

紐森說：「53億元，有斟酌自由和能力，來確保個人保護裝備、購買消毒液、補充支持個人化學習、擴大可能的口語治療，和提供支持給特殊需要學生，還要提供無線網路熱點等。」

紐森表示，當前的大戰略要找出需要被關注的欠缺和不公平問題，因此八成的撥款將優先用在低收入學生、寄養家庭青年、有殘疾的學生、無家可歸學生和學英語的學生。

周五記者會還宣布加州遠距教學新指引，要求所有的學童都要有管道取得上課裝置和連結，教師和學生每天都要互動，與親身授課相當具挑戰的作業，對於學英語和特殊教育的學生提供相應課程等。

遠距教學設備方面，紐森強調要縮短學生之間在工具和設備上的差距，目前加州已經提供73,000台手提和平板電腦給全加州校區，設立10萬個無線網路熱點，及提供87,000個補充熱點。

而個人防護設備方面，州府免費提供給校區超過1,800萬個口罩及面罩，超過58,000個無接觸溫度計，以及超過1,500萬加侖的消毒搓手液。

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