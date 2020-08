【KTSF】

民主黨總統參選人拜登周四表示,每個州都應該實施強制口罩令,為期最少3個月。

拜登說:「每個美國人都應該戴口罩,當身處外面時,最少在未來3個月。」

拜登表示,每個州長都應該下令民眾強制戴口罩,他引述專家預計,若未來3個月全民戴口罩,可以挽救4萬人的性命,他說戴口罩是作為美國人的責任,護己護人。

