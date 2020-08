【KTSF】

熱浪侵襲灣區,周五天氣炎熱,多個城市的氣溫都打破過往同日的紀錄,而消防部門更要出動救人。

舊金山周五錄得華氏95度高溫,比舊紀錄高9度,南灣聖荷西市錄得103度,北灣Santa Rosa錄得105度,東灣Concord和Livermore同錄得106度,Fairfield的氣溫更高達110度。

消防部門周五亦要出動救人,Cal Fire表示,有一名34歲孕婦周五在烈日下帶同兩名小童,去中半島紅木城的郊野公園行山期間脫水,需要消防人員救援。

當局呼籲民眾在酷熱天氣下不要去遠足。

