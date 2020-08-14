灣區發酷熱天氣警告 周一再有第二波熱浪

【KTSF 梁秋玉報導】

立秋之後，灣區也立即迎來了第一波秋老虎，國家氣象局預測，灣區這個週末遭遇酷熱天氣，提醒民眾注意防暑。

國家氣象局表示，來自西南沙漠地帶的一股高氣壓，將在本週末為灣區帶來熱浪，從周五一直到週日，當局已對內陸及山區一帶發出酷熱警告，白天最高溫可超過華氏100度，有些地區甚至打破歷史同期紀錄，比正常溫度高出5到15度。

夜晚溫度會下降到華氏60到70多度，至於舊金山至中半島，週五和週六的最高溫也可達到華氏80至90多度。

氣象局也已發出酷熱警示，只有海邊溫度較低，大概在70到80多度之間，夜晚最低溫會下降到華氏55度左右。

為方便一些市民避暑，灣區多個縣周五周六都有提供避暑中心，主要設置在公共圖書館或社區中心，例如Palo Alto的Mitchell Park社區中心，開放時間是下午1點到6點；Milpitas的長者中心，開放時間是早8點到下午5點；聖荷西市中心的Roosevelt社區中心，以及Saratoga公共圖書館等。

有關避暑中心的詳細資料，市民可以到縣府官方網站查找，而前往避暑中心的市民需在門口登記，必須戴口罩，保持社交距離，遵守防疫衛生指引。

當局也呼籲市民白天減少戶外活動，多喝水，待在有空調的地方，孩童和寵物不要留在車內，遛狗等活動應選在氣溫回落的時間，外出開車則應盡量與他人共乘，減少碳排放。

氣象局預計酷熱天氣將在週日稍有緩解，但從下週一開始，又會進入第二波熱浪，估計會持續至下星期三。

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