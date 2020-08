灣區發酷熱天氣警告 周一再有第二波熱浪

【KTSF 梁秋玉報導】

立秋之後,灣區也立即迎來了第一波秋老虎,國家氣象局預測,灣區這個週末遭遇酷熱天氣,提醒民眾注意防暑。

國家氣象局表示,來自西南沙漠地帶的一股高氣壓,將在本週末為灣區帶來熱浪,從周五一直到週日,當局已對內陸及山區一帶發出酷熱警告,白天最高溫可超過華氏100度,有些地區甚至打破歷史同期紀錄,比正常溫度高出5到15度。

夜晚溫度會下降到華氏60到70多度,至於舊金山至中半島,週五和週六的最高溫也可達到華氏80至90多度。

氣象局也已發出酷熱警示,只有海邊溫度較低,大概在70到80多度之間,夜晚最低溫會下降到華氏55度左右。

為方便一些市民避暑,灣區多個縣周五周六都有提供避暑中心,主要設置在公共圖書館或社區中心,例如Palo Alto的Mitchell Park社區中心,開放時間是下午1點到6點;Milpitas的長者中心,開放時間是早8點到下午5點;聖荷西市中心的Roosevelt社區中心,以及Saratoga公共圖書館等。

有關避暑中心的詳細資料,市民可以到縣府官方網站查找,而前往避暑中心的市民需在門口登記,必須戴口罩,保持社交距離,遵守防疫衛生指引。

當局也呼籲市民白天減少戶外活動,多喝水,待在有空調的地方,孩童和寵物不要留在車內,遛狗等活動應選在氣溫回落的時間,外出開車則應盡量與他人共乘,減少碳排放。

氣象局預計酷熱天氣將在週日稍有緩解,但從下週一開始,又會進入第二波熱浪,估計會持續至下星期三。

