熱浪周五籠罩灣區 東灣南灣部分地區料破百度

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熱浪將籠罩灣區，國家氣象局發出酷熱天氣警告，由周五至下周三生效，東灣內陸地區以及南灣部分地區，日間最高氣溫將突破華氏100度，最高氣溫可高達華氏108度。

國家氣象局對東灣內陸地區、東灣山區，以及Diablo山區；南灣地區，包括聖荷西；首府沙加緬度、中谷以及Monterey縣；內陸地區包括Pinnacles國家公園發出酷熱警告，周五早上11點至下周三晚上9點生效。

灣區最高氣溫較正常高出華氏5度至15度，就連沿海的舊金山，周五周六兩天，最高氣溫也將會突破華氏80度。

周六最熱，東灣內陸城市，包括Livermore和Concord日間最高氣溫將達到華氏100多度。

氣象局呼籲大家做好避暑措施，防止中暑。

炎熱天氣影響空氣質素，灣區空氣質素管理局宣布周五為愛惜空氣日，由於天氣會異常酷熱，加州發出Flex Alert，呼籲居民周五下午3點至晚上10點盡量減少用電，避免電力系統負荷過重造成停電。

另外，墨西哥沿海一股熱帶風暴過後剩餘的濕氣北上移向加州，氣象局表示，灣區南部地區周四晚有機會出現雷暴和驟雨。

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