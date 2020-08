美國首次申領失業金人數降 紓困法案磋商續陷僵局

【KTSF 張麗月報導】

美國首次申領失業金人數連續20個星期有過百萬人之後,上星期呈現下跌,錄得96.3萬人,是自疫情以來首次跌破100萬人。

就新一輪疫情紓困法案,國會與白宮之間的談判仍然沒有結果,對於紓困的規模,雙方持續有爭抝。

傳統上,在大選前,國會將會休會一段長時間,雖然技術上參議院仍然辦公,但許多參議員正在休假,因此談判短期內難望有突破,可能拖到起碼下個月再談,這種僵局可能對兩黨都帶來風險,但國會短期內也沒有面對壓力去快速達成妥協。

白宮發言人周四透露,財長Steve Mnuchin對眾議長普洛西表示,他願意在某些領域支持提供給予疫情紓困救助,但不再提供額外的選舉撥款。

發言人說,普洛西最近提出要求35億元的選舉撥款,但預算辦公室表示,自2018財政年度以來,州政府已經獲得合共超過12億元選舉撥款,因此白宮指普洛西的撥款要求沒有道理,令談判陷入僵局。

