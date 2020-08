【KTSF】

全美最高收入城市排行榜出爐,前三名都在灣區,分別是舊金山、Fremont、聖荷西。

SmartAsset考慮美國前100個最大的城市排在前20%的家庭收入,在舊金山需要25萬美元,Fremont是243,080美元,聖荷西是219,023美元,第四是維吉尼亞州的Arlington,第五是西雅圖。

Fremont去年也是排名第二,但是達到前20%的家庭增加了8%。

哪個城市要求最低呢?答案是密西根州的底特律,年收入只要65,603元在當地就算是有錢人。

