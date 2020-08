美國周三新冠死亡人數創5月以來新高

【KTSF 江良慧報導】

在剛過去的一天,美國總共有接近1,500人因為新型肺炎死亡,是自從5月以來單日最高紀錄,而美國至今有超過166,000人染疫不治。

聯邦疾控中心(CDC)總監Robert Redfield醫生坦白承認很多人都心知肚明的事,就是美國在抗疫上準備不足。」

Redfield醫生也警告說,情況不容樂觀,Redfield醫生說:「這可能是最差的秋天,從公共衛生角度來說。」

Redfield醫生也呼籲美國人,為己為人,為國家做一些事。

Redfield醫生說:「我要求你做四樣簡單事情,戴口罩、社交距離、洗手,和醒目應對群聚。」

在過去一個星期,美國整體的新症數字輕微下降,但仍然平均每天都有過千人死亡。

星期三更是入夏以來最致命的一天,接近1,500人死,是自從5月以來最多。

國家過敏症及傳染病研究所總監Anthony Fauci醫生說:「說到底,我不滿意事情走向。」

在美國各地,新型肺炎檢測數字下降,但陽性比率卻在35個州繼續上升。

Fauci醫生說,這也是顯示前景並不樂觀。

Fauci醫生說:「我們現在知道,從過往的傷心經驗,這預示著病例會激增。」

佛州Marion縣在星期二經歷當地有史以來最多人死亡的一天,但當地縣警長卻在同一天發出命令,禁止訪客戴口罩,也禁止他的縣警戴口罩,不過有部分人可以例外。

同樣在佛州,當地Martin縣校區重開學生親自到學校上課後,有幼稚園整個班房和一條校巴路線的人,全都要隔離檢疫,因為有一個學生有症狀。

但總統卻在同一天大贊佛州教育部長說:「你在佛州做得很好。」

在全國各地,有超過2,000名學生和教職員在至少230宗確診報告後要接受隔離檢疫。

為了令家長可以放心,讓子女重返校園,紐約市長白思豪承諾,每間公立學校重開後,都會有註冊護士駐校。

白思豪說:「給所有擔心的人,我清楚聽到你們的聲音,距離開學還有一整個月,我們到時會準備好。」

另外,為了幫助家長,美國兒科醫生協會也發放戴口罩的指引,就是除了很罕有的例外情況,所有兩歲以上的兒童都應該戴口罩或者遮蓋口鼻,就像兒童明白騎單車時必須帶頭盔,和坐車要戴安全帶一樣,他們會學懂有需要時要例行戴口罩。

