有消息人士周三表示,特朗普總統曾私下跟顧問討論,在11月大選後,可能撤換國防部長Mark Esper。

路透社報導引述消息人士指出,特朗普與Esper相處不融洽,但特朗普無意在11月確定連任前就撤換他。

早前非洲裔男子George Floyd警暴案引發全國各地騷亂,但Esper 6月時反對援引《暴亂法》來派遣現役軍人平亂,令特朗普不滿。

對於消息人士的說法,白宮發言人表示,目前並無人事公告,對特朗普總統第二任期的變動多加揣測也不恰當。

國防部未立即回應置評,但一名美國官員匿名指出,在一屆總統任期結束時,高層職位變動實屬常見。

