【有線新聞】

特朗普總統稱,在中國的管治下,香港作為國際金融中心將會萬劫不復。

特朗普接受霍士商業頻道專訪指,若果香港由中國,而不是成千上萬的專才去經營,香港永遠都不會成功。

美國中止香港的特殊地位,將令香港喪失營商吸引力,以及作為世界主要金融中心的能力。

他又批評,中國容許新型肺炎疫情爆發,他對中國的看法已改變。

