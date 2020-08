招牌設計公司疫情下生意重創 華人東主轉危為機（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區很多商業,在疫情期間受到嚴重衝擊,東灣San Leandro有招牌設計公司轉危為機,將切割招牌的機器臨時用來製作膠板,大受各行各業的歡迎。

胡寧枝(Andy Hu)在東灣San Leandro經營創奇招牌廣告公司,不少商店的招牌、宣傳海報、參觀示範單位的告示等,全部都是經Andy的公司設計及製作。

Andy表示,疫情爆發後,這一類型的訂單下降了至少一半,有一天,Andy靈機一觸,想到用切割招牌字樣的機器用來切割膠板。

Andy說:「在疫情的情況下,我們發現我們可以做一樣產品,是可以幫助人們保持距離,這就是我們說的透明擋板,基本上所有必要行業,還有零售業,都需要這樣東西來保障距離,所以我們就應變。」

Andy桌子上的這塊膠板,材料連人工費大約是100元,按膠板面積大小而定,大約兩天可以完成。

Andy表示,市面上,甚至是網上,其實都有出售這些膠板,只不過是要自行安裝及切割形狀,他為了方便本地小商業,會提供切割、送貨及安裝服務,由於各行各業對膠板的需求甚大,Andy指,曾經試過有大公司一次過訂數百至近千塊膠板。

Andy說:「這些透明擋板算是一個防疫用品,同時這個用品對於我們來說,可能是彌補我們這個空缺(損失),令我們的夥計都有工做,所以都會有30%補充。」

Andy 11年前由中國移民來美國,由獨力承接生意,到現在公司的團隊有10多人,他預期,膠板屬於過渡性生意,主要是先養活工人,幾個月後,當疫苗面世後,市場上或者不再需要膠板。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。