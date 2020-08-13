招牌設計公司疫情下生意重創 華人東主轉危為機（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區很多商業，在疫情期間受到嚴重衝擊，東灣San Leandro有招牌設計公司轉危為機，將切割招牌的機器臨時用來製作膠板，大受各行各業的歡迎。

胡寧枝（Andy Hu）在東灣San Leandro經營創奇招牌廣告公司，不少商店的招牌、宣傳海報、參觀示範單位的告示等，全部都是經Andy的公司設計及製作。

Andy表示，疫情爆發後，這一類型的訂單下降了至少一半，有一天，Andy靈機一觸，想到用切割招牌字樣的機器用來切割膠板。

Andy說：「在疫情的情況下，我們發現我們可以做一樣產品，是可以幫助人們保持距離，這就是我們說的透明擋板，基本上所有必要行業，還有零售業，都需要這樣東西來保障距離，所以我們就應變。」

Andy桌子上的這塊膠板，材料連人工費大約是100元，按膠板面積大小而定，大約兩天可以完成。

Andy表示，市面上，甚至是網上，其實都有出售這些膠板，只不過是要自行安裝及切割形狀，他為了方便本地小商業，會提供切割、送貨及安裝服務，由於各行各業對膠板的需求甚大，Andy指，曾經試過有大公司一次過訂數百至近千塊膠板。

Andy說：「這些透明擋板算是一個防疫用品，同時這個用品對於我們來說，可能是彌補我們這個空缺（損失），令我們的夥計都有工做，所以都會有30%補充。」

Andy 11年前由中國移民來美國，由獨力承接生意，到現在公司的團隊有10多人，他預期，膠板屬於過渡性生意，主要是先養活工人，幾個月後，當疫苗面世後，市場上或者不再需要膠板。

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