舊金山所有警察分局張貼「黑人生命寶貴」海報

舊金山警察局宣佈,這個月將在市內所有警察分局張貼「黑人生命寶貴」的海報,重申舊金山警方的價值觀。

舊金山警察局長Bill Scott說:「你在海報上看到的,不僅反映了我們的價值觀,作為舊金山警察部門,而且也反映出為甚麼對我們如此重要。」

舊金山警察委員會委員DionJay Brooker說:「我們想要一個標誌和一個象徵,表示我們警察部門,與舊金山每一位非洲裔站在一起。」

舊金山警察委員會副主席Damali Taylor說:「這是一個如此重要且強大的時刻,在舊金山歷史上、警隊歷史上是不容置疑的。」

在舊金山各警察分局張貼的「黑人生命寶貴」海報決議案,由警察委員會一致通過,海報長54英尺、寬27英尺,採用紅、黃、綠和黑色字體,代表「黑人生命寶貴」,而警察部門則用藍色字體。

海報內容重申,舊金山警察部門尊重所有人的安全,而且所有警察都明確認同「黑人生命寶貴」。

