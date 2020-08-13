舊金山所有警察分局張貼「黑人生命寶貴」海報

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舊金山警察局宣佈，這個月將在市內所有警察分局張貼「黑人生命寶貴」的海報，重申舊金山警方的價值觀。

舊金山警察局長Bill Scott說：「你在海報上看到的，不僅反映了我們的價值觀，作為舊金山警察部門，而且也反映出為甚麼對我們如此重要。」

舊金山警察委員會委員DionJay Brooker說：「我們想要一個標誌和一個象徵，表示我們警察部門，與舊金山每一位非洲裔站在一起。」

舊金山警察委員會副主席Damali Taylor說：「這是一個如此重要且強大的時刻，在舊金山歷史上、警隊歷史上是不容置疑的。」

在舊金山各警察分局張貼的「黑人生命寶貴」海報決議案，由警察委員會一致通過，海報長54英尺、寬27英尺，採用紅、黃、綠和黑色字體，代表「黑人生命寶貴」，而警察部門則用藍色字體。

海報內容重申，舊金山警察部門尊重所有人的安全，而且所有警察都明確認同「黑人生命寶貴」。

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