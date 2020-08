【KTSF】

中半島San Mateo縣警局公布,已確認周二清晨5點多,在紅木城Sequoia Avenue 500號街區一處民宅發生刺人案件的嫌犯身分。

嫌犯是23歲舊金山居民Waley Cheong,他涉嫌刺殺一名54歲女性、一名65歲男性,以及一名20歲女性,造成一死兩傷,嫌犯也在現場被發現死亡。

調查指,其中一位居民持武器反抗,在爭論中嫌犯也被刺傷。

警方表示,嫌犯與其中一名受害人熟識,犯案動機仍不明,呼籲民眾提供線索,電話:(650) 363-4192。

