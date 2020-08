San Mateo縣官員指州府沒指引如何脫離監察名單（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣表示,該縣的疫情數據穩定,可是州府沒有提供清晰的指引,協助San Mateo縣如何脫離州的監察名單。

San Mateo縣有6,000多宗確診個案,122人死亡,45名確診病人需要住院,確診率是5.4%,傳染指數少於1,即是一名確診者傳染他人的人數少於一個人,至於該縣何時脫離州的監察名單,縣府經理表示沒有答案。

San Mateo縣府經理Mike Callagy說:「我們這縣情況穩定,問題是何時能脫離監察名單,答案是沒有人知道,真的令人不安,我們沒有清楚的路徑如何脫離名單,我很希望州府考慮不同的數據模式,基於科學而給我們機會不再在監察名單上。」

San Mateo縣公共衛生局透露,該縣被列入監察名單是因為每10萬人中的確診數字,當時超過州府的標準,州府規定每10萬人之中的確診人數不能超越100人,而最近因為州府的疫情數據分享系統出現故障,而導致San Mateo縣的數據未曾明朗,而San Mateo縣的衛生官員一直與州府商討如何可以重開縣內的商業,包括理髮店、美甲店和健身房等。

San Mateo縣衛生副總監Srija Srinivasan說:「州正在考慮我們的意見,可是沒有提供清晰指引,要求我們怎樣去做才可在名單上被剔除,州府暫停這個進程。」

San Mateo縣宣布,下月7號開始,縣高等法院會將遴選陪審團的地點,搬去San Mateo Event Center,因為那裡地方夠大,陪審團候選人可保持足夠的社交距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。