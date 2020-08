聖荷西為合資格小商業推紓困金無須償還（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

又有一項全新的小商業主援助計畫周三啟動,由聖荷西市府撥款資助的小商業紓困金,周三起接受申請,每個獲批准的商戶可以得到15,000元紓困金,而且無須償還,那些小商業符合資格申請呢?

這項小商業紓困計畫由聖荷西市府撥款250萬元資助,對象主要是沒有申請到聯邦PPP薪資保護計畫,和EIDL聯邦商務部災難補助貸款的小商業主,去重啟生意或是繼續經營生意。

Asian Inc小商業技術援助計畫代表黃文傑(Porter Wong)說:「每一家他們可以批15,000元,那個是不用還的。」

不過在市府官網卻很難找到資料,原來市府是委託非牟利機構Opportunity Fund負責受理,申請人需要在http://opportunityfund.org網站填寫申請表。

合資格的對象是聖荷西市經營的小商業,僱主必須是聖塔克拉拉縣居民,而且沒有取得PPP和EIDL,這兩項聯邦對小商業的紓困金。

黃文傑說:「然後那個老闆他們要擁有那個公司51%以上的股權,要是比如說是兩夫婦的話,兩夫婦加起來超過51%也都可以,(那公司規模有沒有規定?) 有,他們這次計畫最主要是幫助申請不到PPP,或申請不到EIDL的小商業,所以如果他們已經申請到PPP或EIDL的話,他們就不合格,然後員工,全職員工不能超過5個人以上,所以是5個人以下,然後僱主也算在內。」

如果公司多數為兼職員工,包括僱主在內,加起來的工時不超過5名全職員工的工時,也同樣合資格申請。

至於這筆錢的用途也跟薪資保護計畫PPP類似,要用在發放薪資、店租、水電費等經營用途。

計畫周三起接受申請,並在8月18日晚上11時59分截止,也就是只有一星期時間,專門幫助小商業的Asian Inc,這次也免費提供中文申請表格和資料,協助亞裔小商家申請,需要服務的人士可以致電黃文傑,電話:(650) 416-1638。

