聖荷西為合資格小商業推紓困金無須償還（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

又有一項全新的小商業主援助計畫周三啟動，由聖荷西市府撥款資助的小商業紓困金，周三起接受申請，每個獲批准的商戶可以得到15,000元紓困金，而且無須償還，那些小商業符合資格申請呢？

這項小商業紓困計畫由聖荷西市府撥款250萬元資助，對象主要是沒有申請到聯邦PPP薪資保護計畫，和EIDL聯邦商務部災難補助貸款的小商業主，去重啟生意或是繼續經營生意。

Asian Inc小商業技術援助計畫代表黃文傑（Porter Wong）說：「每一家他們可以批15,000元，那個是不用還的。」

不過在市府官網卻很難找到資料，原來市府是委託非牟利機構Opportunity Fund負責受理，申請人需要在http://opportunityfund.org網站填寫申請表。

合資格的對象是聖荷西市經營的小商業，僱主必須是聖塔克拉拉縣居民，而且沒有取得PPP和EIDL，這兩項聯邦對小商業的紓困金。

黃文傑說：「然後那個老闆他們要擁有那個公司51%以上的股權，要是比如說是兩夫婦的話，兩夫婦加起來超過51%也都可以，（那公司規模有沒有規定？） 有，他們這次計畫最主要是幫助申請不到PPP，或申請不到EIDL的小商業，所以如果他們已經申請到PPP或EIDL的話，他們就不合格，然後員工，全職員工不能超過5個人以上，所以是5個人以下，然後僱主也算在內。」

如果公司多數為兼職員工，包括僱主在內，加起來的工時不超過5名全職員工的工時，也同樣合資格申請。

至於這筆錢的用途也跟薪資保護計畫PPP類似，要用在發放薪資、店租、水電費等經營用途。

計畫周三起接受申請，並在8月18日晚上11時59分截止，也就是只有一星期時間，專門幫助小商業的Asian Inc，這次也免費提供中文申請表格和資料，協助亞裔小商家申請，需要服務的人士可以致電黃文傑，電話：(650) 416-1638。

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