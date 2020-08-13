聖荷西公校網上開學 校區和教師工會達協議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西聯合校區和教師工會達成協議，學生周三在網上開學。

聖荷西開學的第一日，有高中化學教師在教室透過電腦，跟30名學生上課。

根據校區和工會的協議，教師有權選擇在家工作，但是有教師仍然想親身在課室授課，因為能夠使用課室資源。

校區都有為教師提供足夠的器材和訓練，希望增加網上教學的互動性。

不過周三早上都有家長和學生因為電腦有問題，而回到校園尋求協助。

加州教育總監Tony Thurmond表示，將會集中提供更多電腦給有需要的學生進行網上教學，尤其是殘障學生，另外又呼籲需要電腦遙距上課的學生，把握機會電郵至[email protected]查詢。

Thurmond說：「州府給予校區50億元購買進行網上教學器材，當然包括電腦。」

他又表示，目前未知幾時可以重開校園親身授課。

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