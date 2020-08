聖荷西公校網上開學 校區和教師工會達協議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聖荷西聯合校區和教師工會達成協議,學生周三在網上開學。

聖荷西開學的第一日,有高中化學教師在教室透過電腦,跟30名學生上課。

根據校區和工會的協議,教師有權選擇在家工作,但是有教師仍然想親身在課室授課,因為能夠使用課室資源。

校區都有為教師提供足夠的器材和訓練,希望增加網上教學的互動性。

不過周三早上都有家長和學生因為電腦有問題,而回到校園尋求協助。

加州教育總監Tony Thurmond表示,將會集中提供更多電腦給有需要的學生進行網上教學,尤其是殘障學生,另外又呼籲需要電腦遙距上課的學生,把握機會電郵至[email protected]查詢。

Thurmond說:「州府給予校區50億元購買進行網上教學器材,當然包括電腦。」

他又表示,目前未知幾時可以重開校園親身授課。

