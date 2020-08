蓬佩奧呼籲捷克警惕中俄威脅自由和主權

【有線新聞】

到訪捷克的美國國務卿蓬佩奧,批評中國共產黨威脅捷克的自由和主權,又指中共的威脅或比前蘇聯更大。

蓬佩奧與捷克總理巴比什會面,討論核能合作,以及應對中俄惡意行徑等範疇。

蓬佩奧指中俄都尋求在能源、基礎設施和電信領域發揮更大影響力,警告對方要慎重挑選夥伴。

蓬佩奧說:「我在會面時提及選擇合適夥伴的重要性對建造杜科瓦尼核電站的新反應堆而言。與俄、中國有企業合作,實際上將削弱捷克的國家主權。」

巴比什說:「關乎中國和俄羅斯,我們遵循歐盟的方針,與盟國持相同看法。」

蓬佩奧之後到參議院演說時再次批評中國,更不能與對抗蘇聯相比較,因中國的經濟實力足以對全球有影響力,更加難以抵抗。

蓬佩奧說:「現在的情況並非冷戰2.0,抵抗中共威脅在某些方面困難得多。中共已糾纏住我們的經濟、政治和社會,是前蘇聯從未試過的方式。」

蓬佩奧批評中共慣於報復無辜的人,利用經濟扼殺自由,威脅支持香港、台灣和新彊的官員,又在香港和新疆等剝削自由及人權。

提到全球新型肺炎疫情,他再度抨擊中共說謊,掩飾武漢爆發疫情,導致疫情大流行,造成巨大破壞。

中國駐捷克大使館發言人批評蓬佩奧訪問捷克期間,多次就涉華問題發表錯誤言論,對此堅決反對。

發言人指蓬佩奧打著所謂「民主、自由」名號,攻擊及抹黑中國,惡意挑撥別國與中國的關係,又指捷克有句諺語:「給別人挖坑的人、自己會掉進坑裡」,奉勸蓬佩奧停止傳播政治病毒和虛假信息,停止干涉中國內政。

