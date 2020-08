Kome自助餐館欠薪案 資方同意付260萬和解訴訟（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

133名工人在社區組織及州府的幫助下,向已關閉、位於Daly City的Kome高味日本海鮮自助餐館追討欠薪的案件,餐館同意向工人支付260萬元和解。

133名曾經在Kome高味任職廚師、服務員、洗碗及接待員等的移民工人,在2017年集合起來,向高味追討被拖欠的薪金及加班費等。

有工人代表透露,他們當時每日工作10至11小時,資方不但沒有支付加班費,連小費都被剋扣,在2019年1月,高味更在少於兩星期的通知下突然關閉餐館。

一直協助工人的華人進步會周三宣布,高味願意向工人支付被拖欠的薪金、加班費及其他賠償金等共260萬元。

華人進步會發聲明指,這些被壓榨的工人,大多都是新移民,今次雙方達成和解,不僅捍衛了他們的基本勞工權益,亦克服了資方的報復行為,這個案例證明,只要打工仔堅持不懈,在多方的協助下,僱主必須要為自己的行為負上責任。

加州勞工委員會早在2018年,就高味涉嫌拖欠工人薪金的案件,向高味發出超過500萬元的罰單。

高味後來就罰單上訴,不過在上訴聽證會完結前,勞資雙方開始就和解進行談判。

華人進步會表示,和解金會分兩期支付,高味已經支付第一期和解金,共190萬元。

本台聯絡了高味其中一位姓梁的老闆,對於和解一事他表示無可奉告,而整件事已經完結,他指以後亦不會再就事件回應。

