賀錦麗政壇路上屢創紀錄 丈夫背後默默支持（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

賀錦麗（Kamala Harris）是美國歷來主要政黨的總統和副總統搭配中，第一位非洲裔和亞裔候選人，已經在許多方面創造紀錄，她的背後有一個支持她的男人。

賀錦麗正式以副總統參選人身分，再次踏上競選路程，這是今天許多人關注的，但是演說結束後，賀錦麗和丈夫合照的這一刻，也同樣具有歷史意義。

他的名字是Douglas Emhoff，和拜登的妻子Jill合照後，通過社交媒體傳出這張照片，標題是「準備就緒」。

賀錦麗在競選總統期間，Emhoff經常在她的身邊，可以是個安靜的向導，一個啦啦隊主導，在社交媒體上，甚至稱自己為賀錦麗先生。

去年一次競選活動中，有一名抗議人士搶上台近距離接近賀錦麗，當時台上的主持人介入，但衝上台將這名肇事男子拉走的3個人當中，其中之一就是Emhoff，看清楚他臉上絲毫沒有約束的表情。

而當賀錦麗退選總統時，Emhoff也成了她身邊的一股安慰，這位模範丈夫，現在的路程也是沒有人走過的。

政治觀察家表示，賀錦麗是歷來第三位女副總統候選人，Emhoff未來的走向，也是大家沒有見過的。

賀錦麗和Emhoff是在人生較遲的階段認識，背後是有人介紹撮合，Emhoff是個娛樂圈律師，是個百萬富翁，結婚之後，將賀錦麗推進1%的高階層社會，而Emhoff本身已經有兩個20多歲的孩子。

賀錦麗說：「我一生中有多個職銜，能夠是副總統當然好，但是Momala永遠最有意義。」

Rutgers大學政治觀察家Kelly Dittmar說：「他們反映了美國，他們的故事和許多美國人相似，這是他們在競選路上可以告訴大家的：我們就是同你們一樣的人，選民通常喜歡這種感覺。」

政治觀察家也認為，Emhoff也在改變著美國男人的形象。

Dittmar說：「選民特別是其他男人，需要認識到有時要退一步，提升女性的聲音，Emhoff給予這種具代表性的認同，將重大影響未來幾代的男性。」

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