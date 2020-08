賀錦麗政壇路上屢創紀錄 丈夫背後默默支持（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

賀錦麗(Kamala Harris)是美國歷來主要政黨的總統和副總統搭配中,第一位非洲裔和亞裔候選人,已經在許多方面創造紀錄,她的背後有一個支持她的男人。

賀錦麗正式以副總統參選人身分,再次踏上競選路程,這是今天許多人關注的,但是演說結束後,賀錦麗和丈夫合照的這一刻,也同樣具有歷史意義。

他的名字是Douglas Emhoff,和拜登的妻子Jill合照後,通過社交媒體傳出這張照片,標題是「準備就緒」。

賀錦麗在競選總統期間,Emhoff經常在她的身邊,可以是個安靜的向導,一個啦啦隊主導,在社交媒體上,甚至稱自己為賀錦麗先生。

去年一次競選活動中,有一名抗議人士搶上台近距離接近賀錦麗,當時台上的主持人介入,但衝上台將這名肇事男子拉走的3個人當中,其中之一就是Emhoff,看清楚他臉上絲毫沒有約束的表情。

而當賀錦麗退選總統時,Emhoff也成了她身邊的一股安慰,這位模範丈夫,現在的路程也是沒有人走過的。

政治觀察家表示,賀錦麗是歷來第三位女副總統候選人,Emhoff未來的走向,也是大家沒有見過的。

賀錦麗和Emhoff是在人生較遲的階段認識,背後是有人介紹撮合,Emhoff是個娛樂圈律師,是個百萬富翁,結婚之後,將賀錦麗推進1%的高階層社會,而Emhoff本身已經有兩個20多歲的孩子。

賀錦麗說:「我一生中有多個職銜,能夠是副總統當然好,但是Momala永遠最有意義。」

Rutgers大學政治觀察家Kelly Dittmar說:「他們反映了美國,他們的故事和許多美國人相似,這是他們在競選路上可以告訴大家的:我們就是同你們一樣的人,選民通常喜歡這種感覺。」

政治觀察家也認為,Emhoff也在改變著美國男人的形象。

Dittmar說:「選民特別是其他男人,需要認識到有時要退一步,提升女性的聲音,Emhoff給予這種具代表性的認同,將重大影響未來幾代的男性。」

