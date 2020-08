黎智英稱沒想過這麼快涉違國安法被捕

【有線新聞】

被香港警方以涉嫌違反國安法拘捕的壹傳媒創辦人黎智英說,沒想過這麼快被捕。據了解,警方懷疑他透過海外戶口資助「我要攬炒」團隊,這個組織目前仍然運作,根據組織公開的帳目,手頭上約有1,800萬港元資金。

黎智英早上在Facebook直播,與美國傳統基金會的資深研究員對話,他批評警方日前大規模搜查蘋果日報大樓,是侵犯香港的言論自由,又說沒想過警方這麼快以國安法的罪名將他拘捕。

黎智英說:「我沒有想過這麼快會被捕,我以為(政府)會保持低調,去確保國際社會對國安法感到安心,令投資者、商人感到安心。」

警方星期一拘捕黎智英,指他涉嫌勾結境外勢力及煽動。據了解,警方懷疑他透過海外戶口存入超過100萬元資助「我要攬炒」團隊的網站。

「我要攬炒」團隊在去年反修例事件期間成立,多次參與在香港的大型集會,表明支持英國及美國等制裁香港的官員,又在英國、澳洲等國家舉辦遊行聲援香港的反修例示威。

他們的網站叫作「Fight for Freedom、Stand with Hong Kong」,曾經發起眾籌,用來在報紙登廣告、籌辦活動等,以及到不同國家游說當地的政界人士。截至今年5月27日,一共籌到1,720萬港元,扣除各項開支後,現在仍剩餘約540萬元。

他們5月又發起另一項眾籌,「重光香港計劃」,已經籌得超過1,300萬港元,說目標是繼續做國際游說工作,在世界各地成立香港人辦事處及支援民間議會等。

