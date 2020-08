【有線新聞】

歐洲確診新型肺炎人數回升,法國和德國新增病例是3個月以來最多。

西班牙周二新增1,400多宗病例,當局搭建帳篷,設立臨時醫院,應對可能出現的新一波爆發。

德國說當地新增確診數字回升,可能與民眾到外地旅遊有關,政府擴大對西班牙的旅遊警示至首都馬德里等地區,從這些地區返回德國的人要強制接受新型肺炎檢測。

法國過去一日有逾2,500人染病,是5月放寬封鎖措施以來最多,因疫情改期至11月舉辦的巴黎馬拉松會取消。

